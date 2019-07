"Rimosso per indagini su Rap", Orlando replica a Marchese: "Affermazioni gravi"

"Si tratta di affermazioni gravi, che devono essere vagliate da tutti gli organi competenti, sia interni sia esterni all'Amministrazione, che ne valutino la veridicità". Non si fa attendere la replica del sindaco Leoluca Orlando alle affermazioni rilasciate a PalermoToday dall'ex comandante della polizia municipale Gabriele Marchese. "I netturbini - ha detto - saltano i turni ordinari per poi fare lo straordinario. Ingombranti smaltiti illecitamente pure da personale delle aziende comunali". Secondo Marchese poi non c'è alcun flop della task force anti sporcaccioni: "Solo un pretesto per farmi fuori", ha aggiunto. "Sono stato fatto fuori perchè indagavo sulla Rap".

"Adotteremo ogni provvedimento conseguente", dichiara ancora il primo cittadino insieme agli assessori al Personale, Fabio Giambrone, e all'Ambiente Giusto Catania. Comunicando di aver dato mandato al Segretario generale "per l'attivazione delle previsioni contrattuali in merito alle dichiarazioni di Marchese in merito ad attività svolte nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di comandante della polizia municipale".