Il Popolo della famiglia scende in campo alle comunali di Bagheria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siglata stamane a Bagheria l'intesa tra il Popolo della Famiglia ed il candidato sindaco Gino Di Stefano, nell'incontro avvenuto on il coordinatore della Sicilia occidentale Carmelo Catalano il candidato sindaco si è detto pronto a portare avanti i principi non negoziabili e ad attuare politiche a difesa e tutela della famiglia. "Abbiamo scelto di appoggiare con la nostra lista il candidato Di Stefano perché crediamo nella sua volontà di portare avanti politiche a favore delle famiglie" ha dichiarato il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, "presenteremo una lista col simbolo del PDF a sostegno di Di Stefano che potrà essere punto di riferimento per le famiglie di Bagheria e del suo territorio" ha continuato Di Matteo, che ha concluso dicendo: "Ci aspettiamo una risposta positiva dai cittadini di Bagheria che già ci hanno voluto sostenere alle scorse elezioni politiche".