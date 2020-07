Nicolao (Prima): "Il Covid-19 non blocchi i pagamenti del bonus terzo figlio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Diversi beneficiari del bonus terzo figlio aspettano l’assegno e per questo ha scritto una lettera di sollecito di pagamento al direttore provinciale dell’inps Maria Sandra Petrotta. La missiva racconta delle situazioni delle famiglie già pesantemente colpite dalla crisi dovuta al covid-19, e dei ritardi del pagamento del bonus meglio specificato nell’articolo 65 della Legge 448 del 23/12/1998, beneficio concesso alle famiglie che hanno 3 o più figli e che hanno un reddito inferiore a 26 mila euro. La cifra che ricevono solitamente si aggira 1.800 euro all’anno suddivisa in due mesi luglio e gennaio, ma quest’anno pur avendo presentato le richieste on line alla circoscrizione di appartenenza in pieno lockdown, quindi nei mesi di aprile e maggio con tanto di protocollo, degli 850 euro nemmeno l’ombra, e al call center dell’Inps (803.164) la risposta dell’operatore è che non risulta una data di pagamento. Situazione che ha fatto andare in fibrillazione le famiglie, in questione continua - Nicolao avendo calcolato questa cifra nel bagget familiare e non vedendola sul proprio conto nei tempi stabiliti. Una situazione di disagio quella vissuta dai residenti in gran parte della prima circoscrizione causata anche dalla mancanza dello sportello inps in circoscrizione, sollecitato più volte anche con sit in All’assessore con delega al patrimonio ma arenato tra mille difficoltà del comune. Ecco perchè facciamo appello al direttore del coordinamento metropolitano dell’Inps".

Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione