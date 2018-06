Gruppo meetup M5S Cinisi e Terrasini: incontro sul depuratore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli attivisti del gruppo Meetup cinisi a 5 stelle unitamente a quelli del gruppo meetup terrasini hanno organizzato un incontro/dibattito pubblico, al fine di informare i cittadini di entrambi i comuni delle problematiche di allineamento alle norme europee in materia di recupero, trattamento e smaltimento delle acque reflue, portando altresì a conoscenza degli stessi dell'esistenza di valide alternative e soluzioni per ovviare a tale mancanza. SABATO 16 GIUGNO 2018 ORE 16:30 Interverranno il deputato nazionale cittadina portavoce m5s alla camera On. Caterina Licatini il Senatore nazionale cittadino partavoce m5s al Senato Sen. Franco Mollame gli onorevoli regionali cittadini portavoce m5s all'A.R.S. On. Luigi Sunseri e On. Giampiero Trizzino.