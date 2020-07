Salvini provoca ancora il Professore: "Lavoriamo per trasformare Orlando in un brutto ricordo"

Non c'è pace tra Matteo Salvini e il sindaco Leoluca Orlando. L'estate ha reso ancora più roventi i rapporti tra i due, stavolta a fornire l'assist al leader della Lega è la classifica del Sole 24 ore che vede il primo cittadino all'ultimo posto. Così tramite un tweet Salvini attacca: "Da Napoli a Palermo, i sindaci anti-Lega e pro-immigrati si confermano tra i più disastrosi d'Italia. Solidarietà affettuosa ai cittadini di Napoli e Palermo: la Lega è al lavoro per trasformare Luigi de Magistris e Leoluca Orlando in un brutto ricordo".

I risultati del "Governance poll 2020", pubblicati ieri sul quotidiano economico (indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata da Noto Sondaggi) ha incoronato infatti Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, con un ampio 69,4%, affiancato sul podio dal messinese Cateno De Luca e da Giorgio Gori, sindaco della Bergamo martoriata dall’epidemia, ex aequo con Marco Bucci sindaco di Genova. Orlando è invece fintio in fondo alla classifica con Salvo Pogliese, primo cittadino di Catania, Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria, Rinaldo Melucci di Taranto e Luigi De Magistris di Napoli.