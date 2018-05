Dal processo Andreotti al seggio con la Lega, la palermitana Giulia Bongiorno ministro

C'è anche una palermitana tra i ministri del governo guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'avvocato penalista Giulia Bongiorno, 42 anni, sarà il prossimo ministro alla Pubblica amministrazione. Il giuramento è previsto probabilmente domani ma l'incarico è certo: il suo nome è nella lista dei ministri stilata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Quest'ultimi, intorno alle 19, fanno sapere con una nota a doppia firma che "è stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S-Lega con Giuseppe Conte presidente del Consiglio". Risolto il nodo del ministro dell'Economia: "Giovanni Tria al posto di Savona". Alle 19.30 Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per rinunciare all'incarico. Poi l'addetto stampa del Quirinale, Ugo Zampetti, fa sapere che Giuseppe Conte è stato convocato al Colle per le 21.

Chi è Giulia Bongiorno

Bongiorno ha conquistato la notorietà grazie alla sua attività come penalista. Ancora ventisettenne ha difeso, con Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi, il senatore Giulio Andreotti nel processo per mafia. Nel 2002 a Perugia ha difeso Pierfrancesco Pacini Battaglia, noto alle cronache di Tangentopoli come "il banchiere un gradino sotto Dio". Nel 2008 ha assunto la difesa dell'allora studente universitario Raffaele Sollecito, indagato per l'omicidio di Meredith Kercher. Fortemente impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza, ha fondato insieme a Michelle Hunziker la fondazione Doppia Difesa onlus, offrendo assistenza e tutela alle vittime.

Dopo le esperienze da deputato prima con An e poi con Pdl e Fli, alle scorse elezioni è stata eletta con la Lega Nord. Matteo Salvini l'ha voluta come capolista al Senato in diversi collegi. "Sono emozionata di riprendere questo percorso - aveva detto Bongiorno - e contenta di un'interlocuzione continua con Salvini. Portavo avanti battaglie seduta nel mio ufficio. Ma se non si è in Parlamento le cose si dicono, ma non si fanno“.