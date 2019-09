Sì al governo giallorosso, i parlamentari del M5s palermitani: "Orgogliosi del voto di oggi"

Sì al Governo giallorosso guidato dal presidente Giuseppe Conte. Quasi l’80% dei votanti su Rousseau appoggia l'accordo M5s-Pd. "Siamo orgogliosi del voto di oggi che, oltre ad essere un grande esempio di democrazia diretta, è anche una risposta a chi - in modo irresponsabile - ha deciso unilateralmente di interrompere la vecchia esperienza di governo, tradendo gli italiani". Queste le prime parole dei parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

"C’è molto da fare - continuano i grillini - e noi parlamentari siciliani siamo pronti a continuare il grande lavoro avviato per rilanciare il Sud e l’Italia intera secondo i punti programmatici che abbiamo concordato in questi giorni, a partire dallo storico taglio delle poltrone in Parlamento”.