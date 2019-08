Governo, Faraone: "Salvini sceglie il vittimismo ma si è cacciato da solo"

"Salvini: ‘Questo governo non nasce a Roma, a Milano, a Palermo, nasce a Bruxelles. Con un solo obiettivo, cacciare il cattivo Salvini’. Questo suo vittimismo è alquanto stupido sempre, lo è ancor di più in questa circostanza, perché tutti sanno che si è cacciato da solo. Poi la solita ossessione Renzi e la manifestazione organizzata lo stesso giorno della Leopolda, il 19 ottobre. E comunque noi brindiamo”. Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Davide Faraone, che pubblica una clip di una diretta video dell'ormai ex ministro nella quale cita Matteo Renzi.