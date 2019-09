Governo M5s-Pd, il presidente Musumeci: "Auguri ai ministri siciliani"

Il Governatore non nasconde le riserve politiche verso il nuovo esecutivo ma ribadisce la disponibilità a un sereno e costruttivo confronto istituzionale: "I dicasteri del Lavoro e delle Politiche sociali e quello del Sud due leve fondamentali per far ripartire il Mezzogiorno"