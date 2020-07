Giusy Cavaliere (consigliere quinta circoscrizione) aderisce alla Lega: "Pronti per il dopo Orlando"

Giusy Cavaliere, 30 anni, sposata e madre di una bambina, consigliere della quinta circoscrizione dal 2017, ha aderito alla Lega Salvini Premier. Figlia d'arte dell'ex consigliere Enzo Cavaliere, che ha pure sposato il progetto della Lega, dichiara: "Ho scelto di seguire il progetto politico di Matteo Salvini perché ne condivido molte iniziative".

Così il commissario della Lega Alessandro Anello: “La Lega continua a crescere in città oltre che in provincia di Palermo e con grande entusiasmo oggi è entrata a far parte della squadra dei consiglieri di circoscrizione un nuovo e importante elemento come Giusy Cavaliere. Il partito si radica sempre di più in città pensando già al dopo Orlando".

Soddisfazione esprime pure il capogruppo di palazzo delle Aquile, Igor Gelarda: "Sono a capo del gruppo consiliare Lega più numeroso di tutta l'Italia centro-meridionale. Un drappello agguerrito di ben 11 persone, 4 a Palazzo delle aquile e 7 consiglieri di circoscrizione. Credo che l'attività che facciamo sul campo e la nostra crescita siano sono segnali concreti di chi pensa già ad una Palermo dopo-Orlando. C'è chi è portato più a vivere dentro i palazzi o dietro un computer e chi invece preferisce fare politica in mezzo alla gente, come il gruppo di Palermo. La fine del mandato di Orlando si avvicina velocemente e siamo pronti, come Lega, a governare questa città insieme al centro destra" dice Gelarda. "Auguri e benvenuta alla neo consigliera, concludono Gelarda e Anello.