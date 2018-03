Consiglio comunale: "Necessario evitare paralisi per il bene della città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“È evidente che la maggioranza consiliare, davanti alla prova dell’aula, manifesta una seria difficoltà: vanno indagate tutte le ragioni politiche che rischiano di impantanare i lavori del Consiglio comunale. È necessario fare di tutto per evitare la paralisi del Consiglio e rimettere al centro il bene comune e le prospettive di trasformazione della città.

Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, il quale sottolinea: “serve un gesto di responsabilità da parte di tutti i consiglieri per evitare di mettere in difficoltà la vita reale della città.

In questi mesi – conclude Catania - i quattro consiglieri di Sinistra Comune hanno garantito una presenza costante e attiva e anche oggi, come al solito, sono stati tutti presenti in aula mentre i lavori venivano chiusi per la mancanza di numero legale”.