Norata alla presidenza di Rap, Sinistra Comune: "Nuovo corso potrà superare difficoltà"

"Esprimiamo soddisfazione per la scelta del sindaco che ha individuato un professionista qualificato come nuovo presidente di Rap. Sarà un compito difficile ma siamo fiduciosi che il nuovo corso dell’azienda potrà superare le difficoltà e migliorare un servizio pubblico che, certamente, negli ultimi mesi ha lasciato molto a desiderare. A Giuseppe Norata gli auguri di buon lavoro di tutto il gruppo di Sinistra Comune". Lo ha detto Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune in Consiglio comunale.