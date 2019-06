Valzer dei dirigenti tra ritorni e colpi di scena: Messina comandante dei vigili, Galatioto al Suap

Dopo aver varato il piano di riorganizzazione della burocrazia comunale, la Giunta riempie coi nomi le "caselle" dei capi area e dei dirigenti apicali. Non mancano le sorprese. Come annunciato stamattina salta la nomina a capo dei vigili urbani di Luigi Galatioto, che da vice era destinato a ricoprire il ruolo di comandante al posto di Gabriele Marchese.

Un colpo di scena preannunciato da una lettera di fuoco del sindaco: Galatioto, che paga il flop dei controlli contro l'abbandono illecito di rifiuti, viene dirottato al Suap. Marchese invece diventa vicesegretario generale. In via Dogali torna così Vincenzo Messina, che precedentemente era stato rimpiazzato proprio da Marchese. Alle Culture, avvicendamento tra Sergio Forcieri e Domenico Verona: quest'ultimo, proveniente dal Patrimonio, da semplice dirigente viene "promosso" a capo area. Roberto Raineri va invece alla Direzione generale, casella finora non occupata da nessuno.

Paolo Bohuslav Basile viene confermato nel ruolo di ragioniere generale, così come Giulio Geraci a capo dell'ufficio legale, Licia Romano capo di gabinetto, Domenico Musacchia al Decoro urbano e Verde. E ancora: Maria Anna Fiasconaro capo area Educazione e Formazione, Alessandra Autore alla Cittadinanza solidale, Nicola Di Bartolomeo capo area tecnica Rigenerazione urbana, Sergio Maneri alla Pianificazione urbanistica.

E' questa la sintesi raggiunta per tenere assieme le esigenze di indirizzo politico (conseguenti al rimpasto di Giunta) e la nuova organizzazione burocratica che nelle intenzioni del sindaco Orlando dovrebbe meglio supportare gli assessori. In Giunta, le proposte illustrate nella relazione dell'assessore al Personale Fabio Giambrone, sono state condivise all'unanimità. E così il sindaco ha potuto fornire al segretario generale Antonio Le Donne le indicazioni per procedere alla nomina di tutti i dirigenti. Lunedì Orlando adotterà i conseguenti atti per definire l'iter che riguarda complessivamente 85 dirigenti, che più in là scenderanno a 80 con i pensionamenti. I nomi dei dirigenti di tutti i settori verranno comunicati sempre lunedì, a completamento di quella che il sindaco definisce "un'ampia riorganizzazione finalizzata a migliorare i servizi resi alla cittadinanza".