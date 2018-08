Piano triennale opere pubbliche, ok dalla Giunta: per gli interventi servono 4 miliardi

Via libera dalla Giunta comunale al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e all'elenco annuale 2018. Un atto propedeutico al bilancio, già in ritardo - così come lo stesso documento contabile di previsione - che per essere approvato deve passare in Consiglio comunale.

"L’organizzazione programmatica degli interventi - si legge in una nota del Comune - è stata calibrata attraverso criteri temporali che tengono conto delle risorse economiche attualmente disponibili, sia pubbliche che private, delle altre risorse acquisibili attraverso programmi di finanziamento regionali nazionali e comunitari accessibili nell’arco del triennio (linee di intervento Po Fesr, contributi statali, mutui, risorse diverse anche private...), nonché della cantierabilità delle varie opere da realizzare valutata in funzione del livello di progettazione raggiunto o raggiungibile".

Il programma si compone di 667 differenti interventi (di cui 664 opere principali e 3 interventi stralcio) per la cui realizzazione è necessaria una disponibilità finanziaria nel triennio di oltre 4 miliardi, per la precisione 4.139.850.277, 37 euro, così distribuiti annualmente: 79.610.196,72 nel 2018 (pari al 2%); 1.924.554.600,03 nel 2019 (46%); 2.135.685.480,62 nel 2020 (52%). Nel dettaglio, il numero di interventi del programma, distinti per anno: 33 nel 2018 (5%), 343 nel 2019 (51%), 291 nel 2020 (44%). Gli interventi cassati dal precedente programma triennale 2017-2019 sono 16 e riguardano 10 opere inserite nell’elenco annuale 2017 per le quali si è già avviata almeno la procedura di gara per essere appaltate; tre opere che risultano sostituite da altre di nuovo inserimento, un intervento stralciato dal Prusst e due interventi per i quali i progetti redatti non sono stati ritenuti più fattibili per modifiche normative sopravvenute.

Gli interventi di nuovo inserimento sono 16 e riguardano 4 contratti applicativi di accordo quadro per lavori di manutenzione di immobili comunali, inseriti anche nell’elenco annuale 2018, uno per lavori di manutenzione di immobili comunali programmati dal 2019, cinque interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di competenza dell’ufficio "Mare e Coste", che di fatto sostituiscono gli interventi analoghi cassati dal precedente Programma Triennale 2017/2019, due interventi inseriti nel "Pon Complementare" e quattro interventi previsti dal progetto Ruis.

"Si tratta di un importante passaggio di programmazione della spesa e della infrastrutturazione della città - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Rigenerazione Urbanistica ed Urbana Emilio Arcuri - uno strumento indispensabile per la redazione del bilancio di previsione. E' un piano aperto al confronto con la città e il Consiglio comunale, che dovrà votarne la versione definitiva".