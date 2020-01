Giovanni Tarantino è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani

Giovanni Tarantino è il nuovo coordinatore palermitano di Forza Italia Giovani. La nomina arriva dal presidente Silvio Berlusconi, su proposta del coordinatore regionale Fi Giovani, Andrea Mineo. Tarantino si è candidato alle ultime elezioni amministrative a soli 19 anni ottenendo centinaia di consensi ottenuti.

"Forza Italia - dice Mineo - riparte da volti nuovi ma che hanno già un’esperienza. Tarantino è un giovane volitivo, capace e presente sul territorio. Sono sicuro che farà bene portando nuove energie e argomenti al nostro movimento".

"Questa nomina - commenta Giovanni Tarantino- è per me un grande motivo di orgoglio. Sono molto legato a Forza Italia e diventare coordinatore cittadino devo ammettere che mi emoziona molto – Mi attende una importante sfida, in vista ci sono impegni importanti. C’è un gran lavoro da svolgere, giovani da coinvolgere e incentivare alla partecipazione attiva e sono certo che, grazie al fondamentale aiuto di tutta la squadra, raggiungeremo numerosi traguardi. Il mio obiettivo sarà anche quello di farmi carico di portare avanti sul territorio le esigenze della comunità, cercando di riportare in cima all’agenda politica quelle tematiche che oramai troppo spesso vengono tralasciate, come la disoccupazione giovanile e la conseguente emigrazione di tanti giovani siciliani verso città con tassi occupazionali più elevati”.