Irsap, l'assessore regionale Turano rinomina Giovanni Perino Commissario ad acta

L’assessore regionale per lo sviluppo delle Attività produttive ha rinominato Giovanni Perino Commissario ad acta per gli affari urgenti e indifferibili dell’Irsap, Istituto regionale per lo Sviluppo delle attività produttive, ente vigilato dalla Regione siciliana. L’incarico è conferito fino all’insediamento del Commissario straordinario Giovanni Occhipinti, designato dalla Giunta di Governo.

Il funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale ha già svolto l’incarico di Commissario ad acta (fino allo scorso 21 settembre) nei mesi antecedenti la nomina del commissario straordinario, “per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'Irsap potrebbe subire un danno certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti agli organi dell'Istituto, previa comunicazione agli uffici dell'Assessorato delle Attività Produttive”.