E' morto Giovanni Ferro, ex assessore protagonista della Primavera orlandiana

Lutto nel mondo della politica siciliana. Nella notte è morto Giovanni Ferro. L'ex deputato ed ex assessore della Giunta Orlando (dal 1993 al 2000 ha avuto diverse deleghe) era malato da tempo. Si è spento a 60 anni. Il sindaco Leoluca Orlando, d'intesa con la famiglia e con la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, ha disposto che la Camera ardente sia allestita a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo. "Palermo e la Sicilia hanno perso un uomo appassionato - ha detto Orlando - un uomo che ha amato la sua terra e la sua città, che ha dedicato, prima nel mondo dell'associazionismo e poi come amministratore e legislatore, gran parte della sua vita a costruire e rendere possibile un'altra Sicilia".

La passione politica di Ferro inizia da giovane: quando diventò assessore nella giunta di Orlando aveva solo 34 anni, e lo accompagna fino alla morte. Oltre ad essere stato protagonista della Primavera orlandiana, Ferro ha avuto un ruolo politico anche in provincia, a Balestrate in particolare. Nel 2002 si candidò come sindaco e successivamente ha creato il movimento Balestrate partecipata, attualmente all'opposizione.

"È con grande dolore - scrivono gli amici di Balestrate Partecipata - che vi partecipiamo la scomparsa dell’amico Giovanni Ferro. Non riusciamo ad esprimere il nostro stato d’animo per la prematura scomparsa di un amico, sempre pronto a dare consigli e a prodigarsi per gli altri. Un compagno di viaggio e di mille battaglie per garantire l’affermazione dei diritti dell’uomo in piena corrispondenza con le leggi dello Stato che lui ha servito anche da deputato della Regione Siciliana e da assessore al comune di Palermo. Domani si officerà la funzione funebre nella nostra chiesa a Balestrate e noi saremo lì a dare omaggio ad uno degli uomini illustri della nostra cittadina. Alla figlia e a Monica e a tutta la famiglia, il nostro abbraccio più affettuoso". Anche Balestratesi.it lo ricorda: "Era innamorato di Balestrate a cui ha sempre dedicato grande impegno politico. Una grave perdita per la nostra comunità. Condoglianze alla famiglia. Ciao Giovanni". Ferro per molti anni fu anche presidente dell'Arci in Sicilia.