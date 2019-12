Giornata del volontariato, Musumeci: "Attenzione e riconoscenza per questo comparto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In occasione della 34esima Giornata internazionale del volontariato, il nostro pensiero va alle centinaia di migliaia di persone che operano, con disinteressata dedizione, al servizio del prossimo, spesso lontano dai riflettori". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

"La Sicilia - ha aggiunto - è una terra di frontiera dove i volontari sono impegnati quotidianamente nel sociale, sia nelle città che nelle periferie, per portare anche soltanto una parola di conforto a chi soffre. In questo periodo sono in prima linea sul fronte dell'emergenza immigrazione, così come hanno sempre dato prova di grande competenze e altruismo nelle drammatiche occasioni nelle quali si sono registrati incidenti o calamità naturali. A loro, i siciliani tutti devono attenzione e riconoscenza, non soltanto in occasione della Giornata di oggi".