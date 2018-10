Giardino della memoria di Capaci nel degrado, Idv: "Sì ripristini il decoro in memoria delle vittime"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Giardino della Memoria, istituito in ricordo delle vittime della strage di Capaci e che sorge lì dove si consumò l'eccidio, oggi versa in stato di semi - abbandono con erbacce e spazzatura lungo i vialetti. Un pessimo spettacolo, specie per il significato profondo di quest'area che rende onore e omaggio a chi, per lo Stato, ha sacrificato la propria vita. Chiediamo un intervento immediato che ripristini il decoro del Giardino, che rappresenta quei valori di legalità e onestà che hanno animato le vite di tanti servitori dello Stato". Lo dicono Paolo Caracausi, segretario di Idv Palermo, e Elvira Dragonia Vernengo, rappresentante del Laboratorio Ambiente Idv.