Aeroporto, cambio alla guida della Gesap: Giuffrè prende il posto di Giambrone

Cambio al vertice della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino. Tullio Giuffrè prende il posto di Fabio Giambrone alla presidenza. L'indicazione è arrivata dal sindaco Leoluca Orlando, che rappresenta il Comune e l'ex Provincia (ora Città metropolitana), titolari rispettivamente del 31% e del 41% delle quote di Gesap.

Sono queste le indiscrezioni che filtrano al termine dell'assemblea dei soci che si è svolta oggi. Giuffrè, ex assessore della Giunta Orlando nella passata sindacatura, è ingegnere trasportista, docente universitario di Strade, ferrovie ed aeroporti. Nel nuovo Consiglio d'amministrazione della società figurano altri cambi: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio, infatti, sostituisce Giuseppe Todaro. Mentre la carica di amministratore delegato è stata assegnata a Giovanni Scalia, che rileva Giuseppe Mistretta. Confermata invece Cleo Li Calzi, unica quota rosa. L'avvocato Cacciatore dovrebbe essere il quinto componente del Cda.

Sempre secondo indiscrezioni, Fabio Giambrone dovrebbe essere nominato presidente di Gh Palermo, società partecipata al 20% di Gesap che si occupa dei servizi a terra a Punta Raisi (il cosiddetto handling). Giambrone, dipendente del Comune, non sarebbe stato riconfermato alla guida di Gesap per via di una incompatibilità con l'attuale normativa (la legge Madia). I dettagli saranno resi noti in una conferenza alle 17,30. (A breve il servizio completo)