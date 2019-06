Geraci Siculo, stabilizzati i 21 dipendenti precari del Comune

La tanto agognata assunzione è arrivata. Festa grande ieri per 21 dipendenti del Comune di Geraci Siculo, che hanno chiuso una lunga stagione di precariato firmando i contratti a tempo indeterminato.

"Questi lavoratori - commentano Giovanni Conigliaro (Fp Cgil) e Salvatore Badami (Cisl Fp) - per anni hanno vissuto nel limbo del precariato, pur svolgendo funzioni essenziali negli uffici comunali. Grazie alla sinergia con l’amministrazione cittadina, finalmente si apre una nuova stagione di diritti e certezze".

Il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa, ha sottolineato come questo risultato sia importante in una comunità montana nella quale il municipio rappresenta un fondamentale punto di riferimento. "Il nostro obiettivo è di far funzionare al meglio la macchina amministrativa - ha detto Iuppa - per garantire servizi alla cittadinanza".