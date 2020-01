Geraci, "No" del Consiglio comunale alla cittadinanza a Liliana Segre: è polemica

Il Consiglio comunale di Geraci Siculo ha respinto a maggioranza la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del borgo madonita alla senatrice a vita Liliana Segre, già promotrice della commissione straordinaria per il Contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. La proposta era stata avanzata con una mozione dal gruppo consiliare di minoranza "UniAmo Geraci", in continuità con altri eventi in ricordo delle vittime dei totalitarismi.

La proposta bocciata ieri conteneva anche altre iniziative contro il razzismo e la xenofobia, che erano state già esaminate e approvate all’unanimità dal Consiglio nell’ultima seduta dello scorso 23 dicembre. "Una delle più brutte pagine della storia politica recente del nostro Comune",commentano i consiglieri di "UniAmo Geraci".