Candiani chiama Gelarda: l'ex grillino verso la Lega? "Presto un incontro con Salvini"

Ha ricevuto la telefonata del senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia. Con la promessa di un incontro assieme al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo ha svelato con un post su Facebook Igor Gelarda, consigliere comunale che da pochi giorni ha abbandonato il Movimento 5 Stelle ed è passato al gruppo Misto. A mettere in collegamento Gelarda e Candiani sarebbe stato un amico comune.

La strada verso la Lega è stata imboccata, ma Gelarda è cauto: "Ovviamente ho detto che li voglio incontrare, per sentire cosa hanno da dirmi. E questo dovrebbe avvenire già la prossima settimana". Quindi la frecciata ai grillini. "E' un momento difficile della mia vita politica - ha scritto Gelarda sul suo profilo social - per le scelte nette che ho deciso di compiere, ma questo ed altri, sono segnali che il mio lavoro, svolto con costanza e corenza, non è passato inosservato. Almeno fuori dal Movimento 5 Stelle".

Un eventuale passaggio di Gelarda alla Lega potrebbe gettare le basi per la costituzione del gruppo consiliare a Sala delle Lapidi, anche se non si tratta di una priorità. Candiani, fedelissimo di Salvini, lavora infatti per costruire un voto d'opinione in un momento in cui a Palermo e in Sicilia cresce l'appeal della Lega di Salvini. Allo stesso tempo cerca di evitare affollamenti ingombranti sul carro del vincitore. In Consiglio comunale, comunque, c'è chi guarda con interesse all'avanzata del Carroccio: oltre a Gelarda, anche Sabrina Figuccia e Marianna Caronia hanno espresso condivisione per la politica territorialista della Lega e per la posizione su certi temi "caldi" come la gestione dei flussi migratori.