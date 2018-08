Garanzia giovani, pubblicati gli ammessi alle selezioni

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune (su questa pagina) gli elenchi dei candidati ammessi alle selezioni, dei candidati ammessi con riserva e delle istanze non conformi al bando per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma operativo nazionale 'Iniziativa Occupazione Giovani'.

Sulla stessa pagina è stata pubblicata la determinazione dirigenziale dell'area della Cittadinanza solidale con la quale sono stati approvati gli elenchi. "Per le istanze escluse - fanno sapere dal Comune - gli interessati potranno inoltrare per iscritto una motivata e documentata richiesta di revisione, indirizzata a: Area della Cittadinanza Solidale, settore della Cittadinanza solidale, via Garibaldi 26, riportando sulla busta la dicitura "Scn-Gg Richiesta revisione", entro 15 giorni a far data dalla pubblicazione sul sito del Comune".

Dal Comune aggiungono: "Con successivi avvisi che verranno anch'essi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo (su questo link) saranno resi noti il calendario degli incontri con i candidati ammessi con riserva alle selezioni, con l'indicazione della sede e degli orari di convocazione (la partecipazione dei candidati ammessi con riserva ai colloqui di selezione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dal bando) e il calendario dei colloqui di selezione, con l'indicazione della sede e degli orari di svolgimento".