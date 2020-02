“Garanzia giovani 2”, Marino (Db Palermo): "Fondamentale contro la disoccupazione giovanile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il piano 'Garanzia giovani 2' presentato dal governo regionale guidato da Nello Musumeci è una concreta e importante risposta alla legittima aspirazione dei giovani siciliani: quella di avere opportunità di lavoro nella propria terra, invece di essere costretti ad emigrare per trovarlo altrove". Lo afferma Deborah Marino, coordinatrice provinciale di DiventeràBellissima Giovani a Palermo, aggiungendo: “I tirocini, la formazione mirata all'inserimento lavorativo e l'apprendistato che coinvolgeranno oltre 50 mila giovani sono tutti strumenti indispensabili per dare vita a figure professionali in sinergia con il mondo del lavoro e contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Contemporaneamente, il mondo delle imprese siciliane potrà contare su migliaia di giovani adeguatamente formati e molto motivati".