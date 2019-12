Circoli della Lega del Meridione, Vinci coordinatore. Gallina: "Nomina è un tassello fondamentale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nomina di Coordinatore di Palermo arriva direttamente dal Coordinatore provinciale Palermo/Trapani dei Circoli della Lega Del Meridione Gallina Giovanni che, in accordo con il presidente Salvatore Albelice , Al Direttivo Centrale e Al Responsabile Nazionale ed Estero Tiziana Demma, ha identificato in Salvatore Vinci - Odontoiatra Storico di Palermo - quale persona preparata, elegante con un ricco know-how e un profilo storico di tutto rispetto. Un contributo di valore umano e politico, quello che saprà dare il dott.re Salvatore Vinci per far crescere ancora di più il partito nel territorio, valorizzando tutti coloro che credono al progetto della rinascita dei territori".

E' quanto afferma il Coordinatore Provinciale Gallina Giovanni che ha nominato il Coordinatore di Palermo. Gallina non nasconde l’entusiasmo di questa nomina, sia per la figura storica e il prestigio che rappresenta Salvatore Vinci sia perché era importante partire da Palermo, centro della vita politica . “L’importanza di una tessitura e, al contempo, di costruzione del partito che coinvolga tutti quei cittadini, da fin troppo tempo inascoltati nelle loro richieste di cambiamento e di soluzione degli annosi problemi che vivono, lo vedrà partecipe con l’obiettivo di aggregare quanti oggi, purtroppo, hanno perso la propria identità politica. Un territorio - ha concluso Gallina - sempre più depresso e omologato che continua a non avere un’anima condivisa” Il medico Salvatore Vinci , nel ringraziare il Coordinatore Gallina Giovanni per il compito gravoso e la fiducia manifestata, ha affermato di “essere pronto a svolgere al meglio l’importante incarico in un territorio dove le tantissime problematiche hanno la necessità di un intervento forte a cui solo la buona politica può dare risposte concrete” Nei prossimi giorni il Coordinatore Provinciale illustrerà il percorso avviato di strutturazione sul territorio e, i vari direttivi a partire da Mazara del Vallo , Alcamo , Carini , Villabate , Misilmeri, Ciminna , Monreale, Bagheria, per iniziare a lavorare su alcuni temi focali tra cui sviluppo economico, progetti territoriali, tutela dell’ambiente e quant’altro.

