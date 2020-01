Carini, Gallina: "Amministrazione sorda, periferie in forte degrado"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le periferie sono parti fondamentali di Carini, investire su di loro significa migliorare tutta la nostra città, rendendola più vivibile e bella." Il consigliere “credo che il grande progetto del nostro Paese sia quello delle Periferie, la città del futuro, la città che sarà, quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. Sono ricche di umanità, qui si trova l’energia e qui abitano i giovani carichi di speranza e voglia di cambiare”. Inizia così, con questa citazione, la denuncia del consigliere Gallina portata avanti , sullo stato di degrado e abbandono in cui versano le periferie della città. Adesso basta. Ormai da 3 anni è stata protocollata la richiesta di bonifica in via De spuchese e ponte Dominici, afferma il consigliere Gallina Giovanni. Sono passati 3 anni dal tavolo tecnico che ho chiesto con l amministrazione e Irsap che amministra la zona industriale per risolvere il degrado assoluto che da 3 anni tiene in ostaggio i cittadini di quella zona. Ricordo, continua il consigliere, quando il rappresentante di zona Giuseppe Carollo ha raccolto la petizione per dare voce a tutte quelle famiglie abbandonate a se stesse. Un ponte impercorribile diventato strumento per favorire una discarica, composta da eternit, ramaglie, gomme, scarico di sfabbricidi che porta la notte a bruciare il tutto, mettendo in pericolo le famiglie di quella zona, prigioniere per mancanza di via di fuga idonea. Adesso basta, afferma il consigliere. Bisogna intervenire, non si scherza con la vita delle persone. Si chiede la sensibilità e la collaborazione di tutta la cittadinanza nel capire che il territorio è il nostro specchio è la nostra fonte di vita non possiamo autodistruggerci.

