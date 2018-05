Rubati 90 gazebo in Fiera, Caracausi: "E' ormai una terra di nessuno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Apprendiamo dalla stampa del furto di 90 gazebo dalla Fiera del Mediterraneo di Palermo, del valore di decine di migliaia di euro, che lascia sgomenti – dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv -. La Fiera si conferma una terra di nessuno, adesso il Comune si attivi per implementare la sicurezza ma soprattutto per capire come mai i gazebo erano incustoditi e chi ne era a conoscenza”.