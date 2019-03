Comune, Fratelli d'Italia annuncia nuove adesioni: Giorgia Meloni a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Palermo domani, giovedì 7 marzo, per illustrare ai giornalisti nuove importanti adesioni al partito sia in città che in provincia e la costituzione del gruppo consiliare a Palazzo delle Aquile. L’incontro con la stampa si terrà alle 12 presso la Sala Rossa del Teatro Politeama alla presenza di Carolina Varchi, deputato nazionale di FdI.