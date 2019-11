Fratelli d'Italia, Meloni nomina Scarpinato commissario cittadino del partito

A Francesco Scarpinato l'incarico di commissario cittadino di Fratelli d'Italia. Lo ha nominato il presidente nazionale di Fdi Giorgia Meloni, che ha confermato Raoul Russo alla guida del partito in provincia.

A darne notizia è lo stesso Scarpinato, capogruppo del partito in Consiglio comunale (ma eletto nella lista Democratici e popolari a sostegno di Orlando), nel suo profilo Facebook: "Fratelli d’Italia - scrive nel post - riorganizza la struttura del partito nell’area metropolitana di Palermo. Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia e tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia che mi ha accolto rendendomi subito parte integrante di un grande progetto politico. Siamo pronti ad offrire alla città un'alternativa seria e credibile per il post-Orlando".