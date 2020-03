Forza Italia, deputati siciliani a Berlusconi: "Non si tocchi Miccichè, il leader deve restare lui"

Questa mattina, a seguito delle dichiarazioni di alcuni parlamentari di Forza Italia a Montecitorio, i quali invocano le dimissioni di Gianfranco Micciché dalla carica di coordinatore regionale del partito in Sicilia, gli assessori regionali, i deputati, i senatori, i consiglieri e coordinatori provinciali siciliani hanno inviato una missiva al presidente, Silvio Berlusconi, "per ribadire una posizione netta".

"In questi ultimi anni - recita la nota - nonostante nel resto del Paese i nostri consensi abbiano subito una battuta d'arresto, nella nostra Regione, Forza Italia ha continuato ad avere un trend positivo, a suscitare entusiasmo ed a conquistare risultati elettorali a due cifre. Questo è stato possibile grazie all'esperienza e all'enorme lavoro quotidiano del nostro commissario regionale, Gianfranco Micciché. Non esiste un solo motivo per cui oggi, improvvisamente, si debba anche solo discutere l'ipotesi di un cambio di leadership".

"Pertanto - conclude la missiva - riteniamo doveroso ribadire la nostra totale fiducia nei confronti della persona e del politico Gianfranco Micciché, del quale vogliamo continuare a sostenere l'attività in veste di coordinatore del partito. La Sicilia è una Regione molto importante, fonte di un consenso elettorale fondamentale per le sorti di Forza Italia".

Ecco di seguito i firmatari della missiva: Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, coordinatore Forza Italia Catania; Giuseppe Milazzo, eurodeputato (Palermo); Edy Bandiera, assessore regionale all'agricoltura (Siracusa); Bernadette Grasso, assessore regionale agli Enti locali (Messina); Tommaso Calderone, deputato ARS (Messina); Riccardo Savona, deputato ARS (Palermo); Riccardo Gallo, deputato ARS (Agrigento); Alfio Papale, deputato ARS (Catania); Michele Mancuso, deputato ARS (Caltanissetta); Stefano Pellegrino, deputato ARS (Trapani); Mario Caputo, deputato ARS (Palermo; Andrea Mineo, commissario regionale Forza Italia giovani; Vincenzo Giambrone, commissario provinciale Forza Italia Agrigento; Salvo Campione, commissario provinciale Forza Italia Enna; Tony Scilla, commissario provinciale Forza Italia Trapani; Luigi Vallone, commissario provinciale Forza Italia Palermo; Giancarlo Cugnata, commissario provinciale Forza Italia Ragusa; Maria Antonietta Testone, coordinatrice azzurro donna Regione Siciliana (Agrigento); Giulio Tantillo, consigliere e capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo; Renato Schifani, senatore (Palermo); Gabriella Giammanco, senatore (Palermo); Urania Papatheu, senatore (Messina); Matilde Siracusano, deputato (Messina).