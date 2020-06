Forza Italia, Andrea Mineo nominato nell'ufficio politico

Su proposta del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, Forza Italia Sicilia ha nominato Andrea Mineo coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, all’interno dell’ufficio politico. "La nomina del nostro coordinatore regionale all’interno dell’ufficio politico azzurro, è per noi motivo di orgoglio e, allo stesso tempo, un’importante assunzione di responsabilità. Il movimento giovanile siciliano di Forza Italia, negli ultimi mesi ha dato prova di grande radicamento nel territorio, operando una profonda ristrutturazione al suo interno e valorizzando le energie più fresche e competenti che la nostra Sicilia ha da offrire. Il movimento giovanile è stato protagonista e promotore di iniziative divenute presto best practice a livello nazionale. Abbiamo articolato, con impegno costanza e passione, un laboratorio di idee che coinvolge ogni singola provincia siciliana. Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza e sicuramente uno stimolo maggiore a fare di più. Vogliamo dimostrare attraverso il nostro impegno quotidiano di essere il presente, oltre che il futuro del partito in Sicilia”.

Così in una nota il gruppo dirigente Regionale di Fi Giovani Sicilia, Lilly Di Nolfo (Vice Coordinatrice Regionale Sicilia Occidentale), Carlo Castiglione (Vice Coordinatore Sicilia Orientale), Antonio Montemagno (Consigliere Nazionale e responsabile direttivo Sicilia Orientale), Giorgia Iacolino (Consigliera Comunale e responsabile direttivo Sicilia Occidentale), Giovanni Tarantino (Coordinatore Palermo grande Città), Maria Rosa Chiofalo (Coordinatrice Messina Grande Città), Salvo Smirni (Coordinatore Catania Grande Città), Lorenzo Ceglie (Coordinatore provinciale Catania), Arianna Gancitano (coordinatrice Provinciale Trapani), Igor Di Caro (coordinatore Provinciale Agrigento), Matteo Melfi (coordinatore Provinciale Siracusa), Sacha Cardile (Coordinatore Provinciale Messina). I componenti del direttivo regionale Dario Ugo Zante (consigliere comunale Messina), Giovanni Petralia (capogruppo al Comune di Catania), Domenico Ferruggia, Gaetano Scancarello (consigliere regionale ANCI Giovani), Nino Ginardi, Cristian Piccitto, Carlo Ferreri, Antonio Villardita, Alessandro Ferruggia e il Responsabile Regionale di Studenti per le Libertà Carlo Cristofaro.