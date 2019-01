Mineo nuovo commissario cittadino Forza Italia, Tantillo: “Una guida di valore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il gruppo consiliare di Forza Italia a Sala delle Lapidi esprime piena soddisfazione per la nomina di Andrea Mineo come nuovo Commissario straordinario cittadino, al quale facciamo le nostre congratulazioni per il nuovo incarico”. A riferirlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Giulio Tantillo.

“Il commissario regionale, Gianfranco Micciché ha operato nel migliore dei modi scegliendo Mineo. La sua giovane età – conclude Tantillo – unita all’esperienza maturata in tanti anni di militanza all’interno del partito, fanno del collega in Consiglio comunale la persona giusta per imprimere nuova linfa al progetto politico di Forza Italia a Palermo, in vista del prossimo congresso, in cui si eleggeranno i nuovi vertici cittadini di partito”.