A Palermo il Forum del pensiero islamico europeo, Orlando: "Siamo città dell'accoglienza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La presenza a Palermo di Eulema, grazie all'organizzazione della Coreis, guidata dell'Imam Pallavicini, e di esponenti di altissimo livello della comunità islamica in Europa costituisce la conferma di una condivisione di percorso che ha trovato nel dialogo, nella cura per il diverso e nella cultura della pace una missione partecipata dalla città di Palermo, città ospitale che apprezza ogni percorso di apertura all'altro. Palermo è la città dell'accoglienza che segue una visione comune a tutte le religioni monoteiste: 'Io sono persona, noi siamo comunità'. Io sono persona che evita l'egoismo individualista, noi siamo comunità che rifugge dalla soffocante appartenenza a gruppi chiusi. L'ospitalità fornita a Palazzo delle Aquile è un segno di gratitudine per l'attenzione alla nostra città". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, in occasione del primo Forum del Pensiero Islamico Europeo, che si è tenuto a Palermo in questi giorni con la partecipazione dei rappresentanti musulmani di 23 paesi europei.