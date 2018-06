Formazione: sito web in tilt, prorogati i termini per le candidature

I troppi accessi hanno mandato in tilt il sito e così in migliaia non hanno potuto formalizzare la pre-iscrizione ai nuovi corsi professionali dell’Avviso 2.Ma se l'avvio non è stato dei migliori, la Regione è corsa ai ripari prorogando i termini.

"Partono le preiscrizioni ai corsi di formazione regionale in Sicilia ed è subito crash. Il sistema informatico è andato in tilt e gli utenti non riescono a perfezionare le registrazioni nei siti degli enti di formazione". Avevano denunciato i parlamentari regionali M5S nel pomeriggio.

Poche ore dopo la rassicurazione da parte dell'assessorato alla Formazione. "II nuovo sistema a Catalogo - viene spiegato in una nota - ha già registrato oltre 19 mila richieste di candidatura da parte degli aspiranti allievi. Dopo l’iniziale rallentamento del sistema, durante le prime ore di funzionamento, grazie all’intervento tempestivo e congiunto del Dipartimento e di Sicilia digitale, la piattaforma informatica è riuscita a migliorare la gestione dell’elevato flusso di utenza. Inoltre, per agevolare la più ampia partecipazione degli stessi, sono stati prorogati al 26 giugno i termini previsti per la candidatura e per la pre-iscrizione degli allievi ai corsi di formazione professionale. A partire invece dalle 12.di lunedì 11 giugno, i candidati potranno confermare la pre-iscrizione presso l’ente di formazione prescelto. Da tale data, gli enti potranno accedere alla piattaforma per completare la procedura, anche ai fini della richiesta della riserva delle somme, al momento non ancora avviata da nessun ente".