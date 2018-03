Forello: "Orlando si guardi allo specchio: è lui l'espressione di un triste populismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo al paradosso, ad un'accusa tanto assurda quanto ignobile, mossa dal Sindaco della quinta città di Italia: "il populismo del MoVimento 5 stelle rappresenta un pericolo per la democrazia. Il populismo non ha rispetto per i corpi intermedi e per ciò che si trova nel mezzo fra il leader e i cittadini”. E no! questa volta il Sindaco ha proprio esagerato e offeso tantissimi cittadine e cittadini palermitani. All'Orlando furioso e smemorato vorrei ricordare che MoVimento 5 Stelle è l'unica realtà politica in queste elezioni nazionali che: -- ha presentato un programma dettagliato che è stato condiviso e votato da tutti i cittadini iscritti al movimento; -- ha individuato il candidato premier e tutti i candidati ai collegi plurinominali attraverso un metodo di selezione trasparente e tramine un voto on line aperto a tutti gli iscritti; -- ha scelto di candidare in molti collegi uninominali persone della società civile e/o del mondo delle professioni; -- ha presentato la squadra di governo con i 18 ministri prima delle votazioni, di alto profilo e valore.

A Palermo, in particolare, il Sindaco Orlando ha offeso importanti figure candidate nei collegi uninominali per il M5S che hanno avuto un ruolo importante nella crescita ed evoluzione della nostra città e che sono degni rappresentanti dei c.d. “corpi intermedi” fra i cittadini e i vertici politici, come Aldo Penna, storico esponente delle associazioni ambientaliste e antimafia che a Palermo hanno fatto la storia, Steni Di Piazza, ex direttore della filiare di Banca Etica e esperto di micrcredito e il Giorgio Trizzino, direttore sanitario del Civico e fondatore della Samot che si occupa delle cure palliative e terapie del dolore soprattutto per i malati oncologici. La verità è che il MoVimento 5 stelle è una realtà in evoluzione, aperta e democratica, nella quale la partecipazine dal basso è non solo teoria ma anche pratica ed azione. Orlando chieda scusa per ciò che ha detto e, soprattutto, abbia fiducia nei cittadini palermitani che, questa volta si, non dovendo fare i conti con centinaia e centinaia di candidati, conoscenti e amici, potranno scegliere in libertà e democraticamente a chi affidare il governo del nostro paese. Ugo Forello, capogruppo Consiglio Comunale di Palermo del M5S