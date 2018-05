La Regione stanzia due milioni in più per le scuole, torna anche il contributo per i convitti

Aumenta di 2 milioni di euro lo stanziamento per le scuole statali siciliane dall’anno 2018/2019. I finanziamenti - inseriti nella nuova legge di stabilità - sono destinati all’espletamento di tutte le attività di natura amministrativa e gestionale, in linea con le specifiche caratteristiche di ciascuna scuola. La ripartizione delle risorse riguarda tutti gli istituti comprensivi di primo e secondo grado, i licei, gli istituti tecnici e professionali. A questi si aggiungono i convitti annessi agli istituti scolastici, a favore dei quali i fondi destinati sono stati rispristinati dopo un periodo di mancato finanziamento, venendo incontro alle esigenze di tanti ragazzi che devono affrontare il percorso formativo lontani dalle loro famiglie e dai luoghi di origine. Il contributo per ciascun convittore o semiconvittore è rispettivamente pari a 500 e 250 euro.

Nel dettaglio, saranno destinati 4 mila euro a tutti gli istituti scolastici statali autonomi siciliani, il doppio rispetto allo scorso anno, che prevedeva uno stanziamento di 2 mila euro per ciascuna scuola. A questi si aggiunge un contributo di 400 euro per ogni sede aggiuntiva, rispetto ai precedenti 200 euro, ed un costo per alunno dai 23 ai 300 euro, variabile per i diversi gradi ed indirizzi scolastici, in aumento rispetto all’assegnazione precedente, oscillante da 5 a 65 euro. I contributi più elevati sono destinati agli istituti a carattere scientifico e tecnico-professionale, dove maggiori sono gli impegni economici per garantire il funzionamento di laboratori e simulatori. È, tra gli altri, il caso degli istituti tecnici aeronautici, per i quali il contributo per alunno passa da 65 a 300 euro.

“Stiamo cercando - spiega l’assessore Roberto Lagalla – di operare con attenzione e condivisione di intenti, accogliendo le istanze portate alla nostra attenzione dai dirigenti scolastici e dal mondo della scuola in genere, con l’obiettivo di garantire agli istituti scolastici le migliori condizioni di lavoro possibili e agli studenti un adeguato percorso formativo, anche se ancora molto resta da fare”. Il decreto è pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana.