Regione stanzia fondi per le infrastrutture, Sunia: "Per Palermo solo parcheggi”

La Regione sblocca i finanziamenti per le infrastrutture in Sicilia e stanzia per Palermo 50 milioni per realizzare cinque parcheggi. “Sono state previste sette gare per un centinaio di case popolari in diverse province siciliane - commenta il il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - ma nessuna di queste per realizzare alloggi a Palermo. Apprezziamo l'intenzione del governo regionale, che è intervenuto in materia di infrastrutture sbloccando 28 gare per 220 milioni di euro. E sappiamo che a Palermo con le Ztl servono i parcheggi. Ma riteniamo che la distribuzione dei finanziamenti, rispetto alle esigenze emergenti e incalzanti della città di Palermo, sia stata insufficiente e che le somme debbano essere redistribuite per dare anche una riposta alle migliaia di famiglie in attesa da decenni di una risposta abitativa seria. Il bando per le case popolari - conclude il segretario - a Palermo è fermo dal 2004 e ci sono circa 10 mila famiglie iscritte nelle graduatorie per le case popolari”.