"Vicolo Schiavuzzo, fognatura insufficiente: con le prime piogge i liquami invadono le case"

Appello all'AMAP per l'incolumità dei residenti a rischio igienico sanitario: una problematica annosa, quella della fognatura nel cortile Celi (vicolo Schiavuzzo), che da anni ad ogni inizio di stagione autunnale si verifica la fuoriuscita dei liquami dai water delle abitazioni al piano terra, come racconta il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao "con conseguenze molto dannose per le famiglie, ma soprattutto pericolose per i bambini visto il serio rischio di contrarre infezioni a causa delle scarse condizioni igenico sanitari. Ho inviato una nota al presidente AMAP affinché calendarizzi con la massima urgenza i lavori necessari per la risoluzione definitiva della vicenda, i residenti non possono più aspettare".