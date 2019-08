Comuni di Godrano e Gangi, stabilizzati 81 precari: "Completato un lungo percorso"

Stabilizzati 51 precari del Comune di Gangi e 30 lavoratori del Comune di Godrano. Lo rendono noto Giovanni Conigliaro (Fp Cgil) e Salvatore Badami (Cisl Fp), che hanno seguito l’iter che ha portato alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. “È il completamento di un lungo percorso - hanno commentato Conigliaro e Badami - finalizzato a dare certezze a questi lavoratori che da anni garantiscono servizi indispensabili per la cittadinanza”.

Soddisfatto per questo risultato, anche il sindaco di Gangi, Francesco Paolo Migliazzo: "E' frutto della sinergia fra amministrazione municipale, in particolare i funzionari comunali, e le sigle sindacali". “Il nostro impegno è quello di dare certezze per il futuro a questi lavoratori garantendo un miglioramento dei servizi ai cittadini", ha commentato Salvatore Badami, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, che ieri ha presenziato alla sigla dei contratti a tempo indeterminato dei 30 lavoratori precari del Comune di Godrano.



