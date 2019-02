Nella finanziaria altri 4 milioni per la mobilità sostenibile: "Potrebbero servire per il tram"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimo soddisfazione per l’ulteriore stanziamento di 4 milioni da investire nella mobilità ecosostenibile, inseriti nella legge finanziaria appena varata, che porta a 48 milioni il fondo a sostegno del trasporto pubblico locale. Lo dice Michele Cimino, amministratore unico dell’Amat spa, la più grande azienda siciliana di trasporto pubblico, e vicepresidente di Asstra Sicilia, l’associazione delle aziende siciliane di Tpl - Soldi che potrebbero servire alla realizzazione delle nuove linee tram di Palermo. Ringrazio il governo regionale e i parlamentari che non hanno fatto mancare il sostegno a una misura molto importante per le aziende che gravitano nel settore”.