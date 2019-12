Regalo sotto l'albero per 57 scuole superiori: la Città metropolitana stanzia 100mila euro

La Città metropolitana ha stanziato centomila euro per le attività di economato degli istituti medi superiori del territorio. I fondi sono stati erogati tramite la direzione Politiche, diretta da Filippo Spallina. Ad annunciarlo è il sindaco Leoluca Orlando: "Ho voluto dare un primo segnale di aiuto economico". Sono 57 le scuole interessate. Il contributo varia da un minimo di 400 euro per gli istituti con meno di 100 studenti a un massimo di 3 mila euro per gli istituti con più di 2 mila studenti.

L'elenco completo delle scuole e delle somme erogate:

