Boccata d'ossigeno per i teatri pubblici siciliani: la Regione stanzia 3,5 milioni di euro

Via libera, dal governo Musumeci, ai finanziamenti per le attività dei teatri pubblici siciliani. A disposizione ci sono tre milioni e mezzo di euro del Fondo unico regionale per lo spettacolo, sia per il settore lirico-sinfonico e musicale che per i teatri di prosa e danza. Al primo settore sono destinati 2,7 milioni di euro (pari al 78 per cento dello stanziamento complessivo), al secondo andranno 784 mila euro (il 22 per cento delle somme a disposizione). I bandi per accedere ai finanziamenti verranno pubblicati nei prossimi giorni.

"L’attività di valorizzazione e di promozione dell’inestimabile patrimonio culturale che la nostra Regione offre - evidenzia il presidente Nello Musumeci - è da sempre uno degli obiettivi del mio governo. Pur nella difficile congiuntura economica che stiamo attraversando, queste risorse danno una boccata d'ossigeno ai teatri dell’Isola, consentendo loro d’incrementare ulteriormente la capacità d’attrazione".

Sono stati, invece, già stati pubblicati da qualche settimana gli avvisi relativi ai finanziamenti per le attività di associazioni, fondazioni ed enti teatrali privati e per l’attività concertistica e bandistica. A disposizione, in questo caso, ci sono due milioni di euro circa. Il termine di scadenza per la richiesta di contributi è il 26 agosto.

"Oltre alle somme stanziate, resta “congelato” - spiegano dalla Presidenze della Regione - un altro milione e seicentomila euro, accantonato a causa della riduzione delle autorizzazioni di spesa. Risorse che saranno ripartite - tra soggetti privati (il 65 per cento) e quelli a partecipazione pubblica (35 per cento) - se dopo l’approvazione del Rendiconto generale della Regione dovessero rendersi disponibili".