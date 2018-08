L'Amministrazione comunale incontra la neo Pro Loco Ficarazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Sindaco di Ficarazzi Avv.Paolo Francesco Martorana ha presentato ufficialmente la Pro Loco Ficarazzi, un'associazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le potenzialità turistiche, culturali , artistiche , storiche, sociali, sportive ed enogastronomiche del territorio. Durante la presentazione il Sindaco di Ficarazzi ha omaggiato il direttivo della Pro Loco di alcune polo che riportavano stampato il logo ufficiale della neo nata Pro Loco realizzato da Tony Miosi. Polo realizzate con le finanze personali del Sindaco. Oltre al Presidente Giuseppe Bellanca, fanno parte del direttivo Vito D’Anna,Luca Giallombardo,Carlo Saverino, Luca Domino, Pietro Corrao e Carmelo Pantano.

“Ci vogliamo impegnare – sostiene Giuseppe Bellanca – a realizzare, immediatamente, un programma concreto per promuovere Ficarazzi. Ma vogliamo essere la voce del territorio affinché si realizzino iniziative tangibili per superare le difficoltà che rappresentano spesso nodi difficili da sciogliere. “Auspichiamo nella collaborazione di tutte le Associazioni del territorio. Punteremo soprattutto al coinvolgimento e alla collaborazione di più Associazioni che operano sul nostro territorio, che intenderanno perseguire con noi questo grande progetto. A tale proposito abbiamo già chiesto all’Amministrazione Comunale l’istituzione di un Albo Ufficiale delle Associazioni del Territorio." Sagre, Mostre d’Arte e Artigianato, riscoperta delle risorse territoriali e rassegne letterarie, saranno la caratteristica principale su cui si fonderà il progetto. Obiettivo molto importante, quello di realizzare una rete composta anche dai cittadini, che intendono sposare la nostra filosofia per il bene del territorio e delle sue potenzialità. Speriamo nella collaborazione di tutti”.

E proprio sabato 1 Settembre 2018 la Pro Loco si presenterà alla cittadinanza con la sua prima manifestazione "Ficarazzi Village Food" organizzata con il patrocinio del Comune di Ficarazzi e la collaborazione di diversi commercianti. La manifestazione mira a valorizzare l’artigianato e i prodotti locali e del territorio, attraverso un’esplosione di sapori e bellezza. Il gusto e il profumo del cibo da strada, l’aroma autentico della Sicilia saranno i protagonisti di questa grande festa: milza, arrosticini, salsiccia, panelle, birra alla spina, sono i prinicipali prodotti che delizieranno i palati dei visitatori. Ad affiancare le prelibatezze, la bellezza dell’artigianato e tanta buona musica dal vivo e le esibizioni delle scuole di danza. E ancora animazione per bambini, estemporanea di pittura con l'artista Ignazio Pensovecchio, gadget e zucchero filato peri bambini presenti. La nascita della Pro Loco è un passo importante per un paese che ha ancora tutti i titoli per poter diventare polo di attrazione turistica, è quello che afferma il primo cittadino di Ficarazzi Avv. Francesco Paolo Martorana,che aggiunge, iniziative come queste vanno promosse e aiutate a crescere per il bene dell'intera collettività. A supporto dei soci della Pro Loco, l'Arch. Caterina Drago che si dice fiduciosa delle capacità dei soci e di essere sicura che in collaborazione con l’amministrazione si riuscirà ad avviare un percorso che valorizzerà il territorio e le sue risorse.