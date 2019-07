Strage di via D'Amelio, anche la Lega alla fiaccolata del 19 luglio 

La Lega parteciperà alla fiaccolata del 19 luglio per ricordare il sacrificio di servitori dello Stato che hanno dato la loro vita per la libertà e per la giustizia. A dichiararlo sono Igor Gelarda, responsabile regionale degli enti locali della Lega e capogruppo in consiglio comunale e Antonio Triolo, neo commissario provinciale della Lega di Palermo. Quest'anno parteciperanno anche Andrea Crippa, deputato nazionale e da poco nominato vice segretario Federale e Barbara Saltamartini deputata nazionale della Lega. All'iniziativa è prevista la presenza di numerosi esponenti istituzionali della Lega in Sicilia fra i quali le neo parlamentari europei Annalisa Tardino e Francesca Donato, oltreché attivisti della Lega provenienti da tutta la Sicilia.

"La partecipazione - dichiara Igor Gelarda - è un gesto importante. Lontano dalle passerelle mediatiche, un'iniziativa da sempre fatta con il cuore e a bassa voce che si ripete da più di vent'anni, per onorare la memoria di coloro che hanno combattuto la mafia non a parole, come purtroppo fa oggi certa antimafia di facciata. Ecco perché noi saremo lì a ricordare questi uomini e donne eccezionali".

"Partecipare per la prima volta da commissario provinciale della Lega a Palermo - afferma Antonio Triolo - a una iniziativa cui ho contribuito sin dal 1996, primo anno della fiaccolata, è davvero emozionante. Per tutti noi, questo annuale atto di amore nei confronti della nostra terra e dei suoi martiri, sarà l'occasione per rinnovare insieme un giuramento che sancisce la nostra assoluta incompatibilità con persone e mondi che questi martiri hanno combattuto, mondi che la nostra terra infangano quotidianamente".