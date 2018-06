Festino Santa Rosalia, sette imprese in lizza: ora si valutano le offerte economiche

Sono sette le offerte presentate per il Festino di Santa Rosalia. A rispondere al bando emanato dal Comune le seguenti imprese: "Terzo Millennio", "Agave Spettacoli", "Maimone", "Panastudio e Tecnoline", "Machina", "Vm agency" e "Doc Servizi Verona". E' quanto si apprende da una determina dirigenziale firmata ieri dal capo area del settore Cultura del Comune, Sergio Forcieri, e dai relativi verbali di gara.

La commissione esaminatrice al momento ha aperto solo le buste contenti l'offerta culturale. Il prossimo step è la valutazione delle offerte economiche. Già lunedì potrebbe conoscersi il nome dell'impresa che si aggiudicherà l'organizzazione del 394esimo Festino. L'affidamento del Festino avverrà tramite "procedura aperta", seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il tema conduttore del Festino di Santa Rosalia, in programma il prossimo 14 luglio, è quello di "Palermo Bambina", ovvero l’esaltazione dell’infanzia e dei bambini con la loro capacità di rappresentare il futuro e una città accogliente, nell’anno di Palermo Capitale della Cultura. Si parte da una base d'asta di 225.409,84 euro: chi si aggiudicherà la gara dovrà occuparsi dell'organizzazione dell'evento per un biennio.

Gli obiettivi della manifestazione sono quelli della valorizzazione delle identità territoriali, del patrimonio immateriale e delle feste religiose, nonché la promozione dell'immagine della città a livello nazionale ed internazionale, anche in relazione alla dimensione strategica dell’area Mediterranea. Anche la valorizzazione del patrimonio Unesco Arabo-Normanno rientra ovviamente fra gli obiettivi previsti.

Nel tardo pomeriggio di giorno 14, il via la sfilata del carro lungo il Cassaro, dal Palazzo Reale al Foro Italico. Dove, a tarda notte, ci sarà il consueto spettacolo dei giochi d'artificio.