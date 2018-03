Cappotto M5S a Palermo, festa dei grillini in città per brindare al risultato delle Politiche

Per festeggiare l'importante risultato elettorale ottenuto a Palermo il Movimento 5 Stelle venerdì ha organizzato una serata da passare in compagnia di attivisti, simpatizzanti e portavoce all'Astoria Palace Hotel. Il Movimento, infatti, alle Politiche ha preso un milione e 200 mila voti in Sicilia e conquistato, all'uninominale, 28 seggi su 28.

Numeri che vanno festeggiati. Si comincia alle 20 con l'apericena e si va avanti fino a tarda serata con il concerto di Lello Analfino dei Tinturia, con inizio previsto alle 22.30. Per partecipare all'evento, a pagamento, è obbligatorio prenotare compilando l'apposito form: i posti sono, infatti, limitati.

Solo dopo sarà possibile ritirare le prevendite nella sede del Movimento in via Scrofani. "Parte dell'incasso - si legge sulla pagina Facebook dell'evento - sarà devoluto in beneficenza". Per chi volesse partecipare all'apericena e al dopocena il costo del biglietto è di 20 euro a persona. L'ingresso solo al dopocena con concerto, e djset a seguire, costa 10 euro comprende una consumazione alcolica o analcolica. Non sono previsti posti a sedere.

