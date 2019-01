"Deluso dalla sinistra, lontano da Salvini", Ferrara passa a Forza Italia con la benedizione di Miccichè

Fabrizio Ferrara passa a Forza Italia. Il consigliere comunale, eletto a Sala delle Lapidi in una delle liste orlandiane (Mov139), aderisce al partito di Berlusconi. "E' la naturale conseguenza - afferma in una nota - della mia piena sintonia con Gianfranco Miccichè su quei temi che, oggi più che mai, sono prioritari e fondamentali per il dibattito politico nazionale. Immigrazione, lavoro, sicurezza, sono argomenti sui quali la sinistra ormai tace e coi quali Salvini gioca politicamente, alimentando una campagna d’odio a puro scopo elettorale".

Ferrara nasce politicamente con i giovani dell'Mpa. Già alla seconda esperienza in Consiglio comunale, nel 2012 è stato eletto nella lista di centrosinistra Ora Palermo, che sosteneva il candidato sindaco Ferrandelli. In seguito l'adesione al Pd e poi la breve parentesi da orlandiano. Con i dem si è pure candidato alle scorse elezioni regionali, sfiorando l’elezione con oltre 6 mila voti.

"L’adesione di Ferrara e del suo gruppo di amministratori - commenta il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè - dimostra che Forza Italia sa valorizzare e riunire le migliori forze del territorio, ma soprattutto certifica che siamo ancora il naturale luogo di incontro e libero confronto di tutti i moderati. Forze che, pur provenendo da tradizioni politiche differenti, hanno fatto della buona amministrazione la loro bandiera e che oggi riconoscono in Forza Italia la casa comune di tutti i moderati e i liberali d’Italia, nonché l’unico argine alle derive populiste e ai disastri del governo giallo verde".