Antonio Ferrante (Pd) presenta al pubblico la mozione “Ricominciamo dalla Sicilia”

Sabato 23 novembre alle 16,30 al planetario di Villa Filippina in piazza San Francesco di Paola a Palermo sarà presentata “Ricominciamo dalla Sicilia”, lmozione in vista del prossimo congresso regionale siciliano del Partito Democratico. Ad annunciarlo Antonio Ferrante, tra i promotori della mozione. «Lanceremo – spiega Ferrante - iniziative concrete, dall'ambiente alla lotta alle disuguaglianze. Proporremo un nuovo modello di selezione di classe dirigente, scelta da chi sta ogni giorno in prima linea e mai più secondo logiche fiduciarie o correntizie. Daremo voce alle storie di chi, in questi anni, si è speso per Palermo e per la Sicilia, trovandosi ai margini, perché libero da ogni appartenenza».

«La nostra sfida - continua Ferrante- non è solo nel Pd, ma perché la politica tutta ritrovi il senso della concretezza e della militanza oltre gli slogan e le ipocrisie alle quali, ormai, non crede più nessuno. Il movimento delle "sardine" ne è il migliore esempio. Sarà un pomeriggio di bella politica, conoscerete ragazzi in gamba che meritano l'occasione di cambiare finalmente Palermo e la Sicilia intera».