Ferrandelli: "Sì alla riforma del sistema, mai più casi Saguto"

“L’esecutivo del nostro movimento politico ha ritenuto particolarmente importante la proposta di “revisione delle informazioni interdittive e misure di prevenzione antimafia”. Il ‘sistema Saguto’ ha aperto una grande riflessione e i tempi sono maturi per compiere passi avanti”. Commenta così Maria Saeli, presidente de I coraggiosi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle otto proposte del Partito Radicale contro il Regime. Presente anche il consigliere Fabrizio Ferrandelli.

“Proprio nel senso di un contrasto vero alla criminalità e alle mafie – ha detto Ferrandelli - siamo convinti che il codice vada aggiornato per impedire nuovi casi Saguto e scongiurare la chiusura delle imprese sottoposte ad indagine, come accade nella maggioranza dei casi. Il messaggio perverso che passa è che quando interviene lo Stato l’azienda chiude. Noi invece dobbiamo alienare il consenso alle mafie e sostenere lo Stato affinché sia efficace e giusto. In qualità di consigliere comunale – conclude - garantirò comunque la certificazione per la raccolta firme in sostegno delle altre sette proposte".